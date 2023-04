Stand: 28.04.2023 09:30 Uhr A7 warrt afsparrt

De A7 warrt mal wedder heel un deel afsparrt: Vunavend vun Klock 10 af an bet Maandag fröh warrt de Autobahn twüschen Heimfeld un Volkspark dichtmaakt. Se wüllt de ole Ramp na den Elvtunnel in Waltershoff nee maken. Autofohrers warrt so as jümmers över de A1, de A21 un de B205 schickt – un dör de Stadt över de B4 un de Elvbrüchen.

28.04.2023

