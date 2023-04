Stand: 27.04.2023 10:15 Uhr Wahl in de Türkei

In twee’nhalv Weeken warrt in de Türkei en ne’e Presedent wählt. Vun hüüt op an sünd in Düütschland al üm un bi annerthalv Millionen Türken opropen, dat se dorför ehr Stimm afgeevt. Dat geiht ok veerdigdusend Minschen mit türkschen Utwies hier in Hamborg an. Ümfragen seggt, dat dat bi de Wahl för den türkschen Presedenten Recep Tayyip Erdogan man knapp utgahn kunn. He hett doröver rut Termine in den Wahlkamp afseggt, wiel em dat opstunns nich good geiht.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 27.04.2023 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch