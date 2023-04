Stand: 27.04.2023 10:15 Uhr Klimagrupp un Scholen

Hamborger Scholen schulln nix mit de Klimagrupp Letzt Generatschon to doon hebben. Dat hett de CDU güstern in de Börgerschopp infordert. Ehrn Andrag dorto hebbt man SPD, Gröne un Linke, de de mehrsten Stimmen hebbt, aflehnt. Lüüd vun düsse Grupp intoladen un mit ehr kritsch to disketeren, dat mutt moeglich sien, seggt de SPD. De CDU dorgegen wohrschugt; se meent, de Letzt Generatschon versöcht jüst an Scholen ne’n Nahwuß antowarven.

