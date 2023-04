Stand: 27.04.2023 10:15 Uhr MAN stickt Geld in Waterstoff

Waterstoff gellt as Moeglichkeit, in Tokunft grönen Stroom to kriegen. In Rahlstedt warrd bilütten en Fabrik hensett, de Maschinen bo’en schall, mit de en Waterstoff maken kann. Geldgever is MAN, dat Lastwagen-Ünnernehmen. Dreehunnert ne’e Arbeidsplätz schalln dor entstahn. De Bund hölpt bi den Plaan ok mit Geldsprütten. Betto gifft dat in Düütschland binah keeneen Fabrik, de’n dormit verglieken kunn.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 27.04.2023 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch