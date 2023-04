Stand: 27.04.2023 10:15 Uhr Xi un Selenskyi

Se hebbt dat eerst Mol mitenanner snackt, sietdem dat de Russen inmarschert sünd: De ukrainsche Presedent Wolodomyr Selenskyi un de Böverste vun de Regeren in China Xi Jinping. Ok wiederhen verdammt China dat nich, dat Rußland de Ukrain angrepen hett. Dat Land will sik man dorvör insetten, dat Freden warrt. Dat China un de Ukrain överhaupt mitenanner reedt, dorvun seggt Politikers ut den Westen, dat is al’n gode Teken. Ok de Bunnsregeren süht dat so.

