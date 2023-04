Stand: 27.04.2023 10:15 Uhr Koalitschons-Utschuß

Op dat Drepen harrn vele op henjipert, man wat besnackt worden is, dorvun is noch nix künnig worden. In’t Kanzleramt harrn de Baaslüüd vun de Ampel-Koalitschon dree Stunnen tohoop seten. Dorbi is man nix fix makt un besloten worden. Dat eenzigst Wuurt na buten vun SPD, Gröne un FDP seggt: Dat Drepen is heel un deel vernünftig lopen. De letzt Koalitschons-Utschuß vör veer Weken har sik üm un bi dörtig Stunnen hentreckt.

