Hamborger op iransche rode List

De Bunnsdag-Afordente Christoph de Vries ut Hamborg is vun de iransche Regeren op en rode List sett worden. De CDU-Politiker dinkt, dat is so kamen, wiel he sik dorför insett, dat dat Islamsche Zentrum an de Butenalster verbaden warrt. Em makt dat man keen Wehdaag, seggt de Vries, un he warrt ok in Tokunft de iransche Oppositschon hölpen. Ok anner Politikers ut Düütschland un de EU hett de Iran op de rode List sett.

