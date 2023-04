Stand: 26.04.2023 09:30 Uhr Anslag afwennt

En kunkrete Gefohr weer noch nich dor, man een kunn düütlich sehn, wat de Mann vörharr. Dat seggt Hamborgs Binnensenater Andy Grote över en Terrorverdächtigen, den se güstern in sien Wahnung in St. Georg fastnahmen hebbt. Wat de Sekerheitsbehörden rutfunnen hebbt, hett de 28 Johr ole Syrer in’t Internet Bodelen för en Sprengstoffgörtel ordert. Op wat he nipp un nau mit en mööglichen Anslag los wull, dat weer woll noch nich ganz kloor.

