Mehr Scholen för Hamborg

Stand: 26.04.2023 09:30 Uhr

Dor nimmt sik de Schoolbehöörd Hamborg en Miliardenprojekt mit vör. De Stadt will in de tokamen söven Johr 44 ne’e Scholen boen. Dat deit noot, wieldat de Schölers in Hamborg jümmer mehr warrt. De Behöörd meent, dat köst woll mehr as veer Milliarden Euro. De Oppositschoon krittelt, dat harr een ok fröher marken musst.

