Bunnswehr-Insatz in Sudan is dörch

Stand: 26.04.2023 09:30 Uhr

De Bunnswehr is nu mit dat Ruthalen vun de Minschen in‘n Sudan dörch. Güstern Avend is de letzt Fleger mit üm un bi 120 Minschen in Jordanien lannt. Düütsche, de nu noch in’n Sudan sünd, kunnen vun Partnerlänners rutflagen warrn. In’n Sudan weer ja egens en Füerpaus afmaakt, man an de warrt sik woll nich ganz hollen. Lüüd, de dor wahnt, hebbt vun dulle Kämpfen in de Hauptstadt Khartum snackt.

