Stand: 26.04.2023 09:30 Uhr In Düütschland warrt weniger smöökt

De Lüüd in Düütschland smöökt jümmer weniger. Dat kann een ut dat Johrbook Sucht vun de Düütsche Hauptsteed för Fragen in düsse Saak rutlesen. In't verleden Johr hebbt de Lüüd 27 Milliarden Euro för Zigaretten, Zigarren un Tabak utgeven. Dat weern bummelig acht Perzent weniger as in't Johr tovör.

