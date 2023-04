Stand: 26.04.2023 09:30 Uhr Keen Afstieg för Hamborg Towers

De Basketball-Fans köönt sik freien. De Towers speelt ok de tokamen Saison in de Bunnsliga. Güstern hebbt se in de Inselparkhall in Willemsborg Crailsheim mit 77 to 66 slaan. Man dat, wat se sik egens vörnahmen harrn, de Play-Offs, de hebbt se nich schafft.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 26.04.2023 | 09:30 Uhr

