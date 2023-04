Stand: 25.04.2023 09:30 Uhr Radföhren in Hamborg

Mit’t Rad dörch Hamborg: Dat is för vele nich graad en Pläseer. Bi en Ümfraag vun’n Fohrrad-Club is rutsuert, dat Hamborg vergleken mit anner Grootstädter in’t Middelfeld liggen deit. För vele sünd de Radweeg nich breet noog. De FDP seggt, dat weer en leget Tüügnis för den Verkehrssenater Anjes Tjarks. Un de Fohrradclub resümeert: Mit düsse Verkehrswenn in’t Snickentempo, dor warrt dat nix mit de Klimatelen in Hamborg.

