Stand: 25.04.2023 09:30 Uhr Scheteree op de Reeperbahn

Op de Reeperbahn is en Mann daalschaten worrn, in en Dönerladen. Twee Mannslüüd seten an en Disch un wullen graad wat bestellen. Denn is en vun de beiden in den Buuk schaten worrn. De 31 Johr ole Mann is tohoopsackt un is so dull to Schaden kamen, dat dat üm Leven un doot geiht. In’t Krankenhuus is he nootopereert worrn. Wo de Däter afbleven is, weet se bet nu noch nich.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 25.04.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch