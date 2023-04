Stand: 25.04.2023 09:30 Uhr Sudan

Bunnskanzler Olaf Scholz hett sik bi de Bunnswehr för jümehren Insatz in’n Sudan bedankt. Scholz sä, dat weer gefährlich, man ok wichtig. De Bunnswehr hett 400 Minschen ut dat afrikan’sche Land rutflagen un vör de Kämpf dor in Sekerheit bröcht. To de glieke Tied is de Wapenroh in’n Sudan üm dree Daag verlängert worrn.

