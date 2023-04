Stand: 25.04.2023 09:30 Uhr Grupp gegen Corona-Folgen

Een kann sik nich konzentreren oder föhlt sik ümmer slapp: Dat köönt de Folgen vun en Corona-Infekschoon, man ok vun en Corona-Impen ween. Dorüm warrt vundaag en Grupp in Hamborg grünnt, de sik sülvst hölpen will. Vele vun de Lüüd, de bedrapen sünd, föhlt sik nich ernst nahmen. Se warrt sogor angrepen vun Impgegners oder vun de, de för dat Impen sünd. En 51 Johr ole Fru ut Hamm is ok bedrapen. Se hett nu düsse Grupp in’t Leven ropen.

