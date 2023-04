Stand: 25.04.2023 09:30 Uhr U5 warrt dürer

He schall rund een Milliarde Euro bavento kosten, de eerste Afsnitt vun de U-Bahnstreek 5 twüschen Braamfeld un de City Noord. Man ok wenn dat dürer warrt, de Senaat will dat liekers boen. Dat hett Finanzsenater Andreas Dressel in’t NDR Hamborg Journal düütlich seggt. De Stadt hett dorför en Sünnervermögen anleggt. Un de Bund schall dree Viddel betahlen.

