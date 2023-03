Stand: 28.03.2023 09:30 Uhr Köhlbrandtunnel

Söven Johr langt nich! Dat warrt wohl länger duern, den Tunnel ünner den Köhlbrandt to boen. Dormit rekent de Hamborger Wirtschopsbehöörd. Se geiht vun 9 Johr ut. Eerst wenn düsse Tunnel in Gang is, wüllt se de Köhlbrandbrüüch afrieten. De Hamborger FDP wohrschaut: De Köhlbrandtunnel, de kunn de Elvphilharmonie vun’n Haven warrn. De CDU meent, de Senaat, de wörr op’t Speel setten, dat de Haven nich vernünftig funschoneren dä.

