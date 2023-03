Stand: 28.03.2023 09:30 Uhr Streik bi’n Verkehr

Op de een Siet is dat vorbi mit de Warnstreiks bi’n Verkehr. Op de anner Siet hebbt de Lüüd hüüt ok noch mit de Folgen to doon. De Bahn un Flooghavens, de rekent dormit, dat vundaag ok noch wat utfallen deit in de eerste Half vun’n Dag. De Warnstreik güstern, de harr keen Kuddelmuddel anricht. De Polizei hett vun en normaal Verkehrslaag snackt. De meisten Minschen in Hamborg, de harrn sik woll goot op den Streik instellt.

