Stand: 28.03.2023 09:30 Uhr Scheteree in Langenhoorn

Na de Schööt in Langenhoorn, wo 2 Minschen to Dode kamen sünd an’t verleden Wekenenn, is de Polizei nu mit Hoochdruck ingang, de Saak to ünnersöken. De Beamten kiekt dorop, wat dat wat mit dat Rocker-Milieu to doon hett. Wat de NDR to weten kregen hett, güng dat woll ok üm Schulden. In de Nacht op Sünndag harr en 50 Johr ole Mann en 42 Johr olen Mann dootschoten un achteran ok sik sülvst.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 28.03.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch