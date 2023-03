Stand: 27.03.2023 09:30 Uhr Warnstreik in ganz Düütschland

Dat warrt vundaag vigeliensch för Pendlers un reisen Lüüd: Siet Middernacht is de grote Verkehrs-Warnstreik in Düütschland in Gang. De Warkschoppen Verdi un EVG wüllt dorför sorgen, dat mit Bus, Bahn un Fleger för 24 Stünnen lang meist nix mehr löppt. De Düütsche Bahn bringt den Feernverkehr heel un deel to’n Stoppen. Böös marken deit een den Streik ok an meist all Flooghavens.

