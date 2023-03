Stand: 27.03.2023 09:30 Uhr Verhanneln över Galeria Karstadt Kaufhof

Raatslag holen warrt ok över de Tokunft vun Galeria Karstadt Kaufhof. De Geldgevers vun den Koophuuskonzern wüllt vundaag över en Insolvenzplaan vun dat Ünnernehmen snacken. As Medien berichten doot, wüllt de Böversten woll, dat Vermeders un Toleverers vun mehr as een Milliarde Euro aflaten doot, de egentlich noch ut apen Rekens betahlt warrn müssen. De Konzern will 47 Filialen dichtmaken un goot 5.000 Arbeitssteden wegstrieken. In Hamborg gellt dat för Wandsbek un Horborg un tominnst 180 Anstellten.

