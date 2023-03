Stand: 27.03.2023 09:30 Uhr Rekord bi ne’e Grundschölers in Hamborg

Hamborgs Grundscholen kriegt veel to doon: Se mellt en Rekord bi de ne’en Schoolkinner. Goot 17.600 Jungs un Deerns kaamt na den Sommer in de eerste Klass, knapp 800 mehr as vör een Johr. Wenn een op de Tallen kieken deit, denn kümmt in Hamborg meist en heel ne’e School dorto. Vun de Schoolbehöörd weer to hören, dat so goot as all Kinner in de eerste Klass op de School gahn köönt, de se sik utsöcht hebbt.

