Stand: 24.03.2023 09:30 Uhr Protesten in Frankriek

In Frankriek gaht de Protesten wieder gegen dat latere Rentenöller, wat dor nu gellen deit. Un de Protesten sünd tämlich dull. Mehr as een Million Lüüd sünd dor güstern Avend op’e Straat gahn ween. In Paris un anner Städer hett dat ok wedder Krawall bi geven. De Polizei güng dor ok mit Tranengas un Slagstöcker gegenan. De Regeren snackt vun hunnerttwintig Insatzlüüd, de dorbi to Schaden kamen sünd. Achtig Protestlüüd hebbt se fastnahmen.

