Maleschen op de Waitzstraat

Op de Waitzstraat gifft dat, as vele weet, veel mehr Kollischonen as in’n Snitt op uns Straten. Wat dorgegen hölpen kunn, dat hebbt se in den Verkehr-Utschuß vun den Bezirk nu vörstellt. In’t Avendbladd steiht: De Unfall-Kommischoon makt den Vörslag, dat’n ünner annern de Parkplätz ümboot oder weniger Autos dörchföhrn lött. Beter worden is de Laag woll al dordörch, dat’n hier un dor Poller opstellt un Barrieren opboot hett – vun sowat noch mehr hentosetten, dat överleggt se ok.

