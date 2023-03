Stand: 21.03.2023 09:30 Uhr Mehr Stüer dörch Hunnen

Hamborg kann mehr Stüern kasseren – un dat ok wiel mehr Minschen in uns Stadt en Hund hebbt. 2019 weren dat bummelig 52.000 Lüüd, aktuell sünd dat 10.000 mehr. Wat de Finanzbehöörd seggt, hett dat ok wat mit de Pandemie to doon: In’t Homeoffice kann een sik beter üm de Deerten kümmern.

