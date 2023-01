Stand: 23.01.2023 09:30 Uhr Düütsche Panzer an de Ukraine?

Dörvt anner Länner düütsche Kampf-Panzer vun’n Typ Leopard 2 in de Ukraine levern? De Bunnsregeren warrt dor nich in Weg stahn, dat seggt nu Butenministersch Annalena Baerbock. Achtergrund is, dat Polen düsse Panzer an de Ukraine geven will, ok ahn, dat Düütschland dat afniggen deit. Kanzler Olaf Scholz hett betnu noch nix dorto seggt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 23.01.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch