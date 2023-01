Stand: 20.01.2023 09:30 Uhr Warnstreiks bi de Post

Ok in Hamborg wart dat vundaag Warnstreiks bi de Post geven. Deswegen kunn dat ok ween, dat de Breefkastens leer blieven un DHL-Paketen nich ankamen doot. De Warkschop verlangt föffteihn Perzent mehr wat an Geld för de in ganz Düütschland 160.000 Mitarbeiders. Wegen den Milliardenprofit, den de Post maken deit, dor weer dat ok to Recht verlangt, so seggt dat tomminst Lars-Uwe Rieck - he is Fachrebeetsböverste bi Ver.di. Dat neegste Mal snackt se denn in dree Weken wedder tohoop.

