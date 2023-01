Stand: 20.01.2023 09:30 Uhr Starttermin vun’e Sommerferien

De Sommerferien in Hamborg warrt in’e tokamen Johrn op’t fröhste eerst Anfang Juli losgahn. Dor hebbt sik, so as de Schoolbehöörd dat nu seggt, de Bunnslänner op enigt. Blots Bayern un Baden-Württembarg maakt dor bi düssen Wessel to Anfang vun’e Sommerferien nich bi mit un gaht ümmer eerst toletzt in’e Ferien. Düsse in’n Vergliek teemlich late Sommerferienanfang in Hamborg schall wenigstens bet na dat Johr 2030 hen gellen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 20.01.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch