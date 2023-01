Stand: 16.01.2023 09:30 Uhr Schöten in Rahlstedt

An'n Avend hett dat in Rahlstedt en SEK-Insatt geven. Navers harrn hüürt, dat schoten worrn is. Dat süht so ut, as wenn dat en Mann op sien Balkon ween is. Dat SEK hett bi em in de Wohnung en Schreckschööt-Pistool funnen un em fastnahmen. De dreiuntwintig Johr ol Mann is middewiel wedder freekamen.

