Düsse Week: Drogenkriminalität in Hamborg

Alltohoop hett dat in’t verleden Johr üm un bi teihn Schetereen in’t Drogenmilieu geven, so as toletzt nu ok düsse Week in Tonndörp. De Bund vun’e Düütschen Kriminalbeamten slöög deswegen nu ok Dunnersdag düsse Week Alarm. De Lannsvörsitter Jan Reinecke snack goors vun en Drogenkrieg. To NDR 90,3 sä he, dat geev en ne’e Generatschoon an Verbrekers, de ok nich bang dorför is, jümehr Gegners eenfach doottoscheten. De Binnenbehöörd wies op veertig ne’e Steden op hen, de se in’e verleden Johrn inricht harrn, üm so denn gegen de organiseerte Kriminalität gegenan to gahn.

