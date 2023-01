Stand: 13.01.2023 09:30 Uhr Striet üm Kampfpanzers för de Ukrain

Bi dat Thema Kampfpanzers för de Ukrain nimmt de Druck op Bunnskanzler Olaf Scholz to - nadem Polen nu künnig maakt hett, dat se Kampfpanzers vun’n Typ Leopard 2 na de Ukrain hen levern wullen. Ok de, wat de Verdedigen angahn deit, FDP-Fachfro Marie-Agnes Strack-Zimmermann verlang vun Scholz, dat he nu wat maken dee. Düütschland müss, üm Panzers levern to könen, nu endlich de Verlööv för den Export dorto geven, so is dat vun Strack-Zimmermann in de Blööd vun’e "Funke Mediengrupp" to lesen.

