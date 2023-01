Stand: 12.01.2023 09:30 Uhr Drogenkriminalität in Hamborg

In Hamborg geev dat verleden Johr goot teihn Schetereen in’t Drogenmilieu, de letzte eerst vör en poor Daag in Tonndörp. De Bund vun de Düütschen Kriminalbeamten snackt opstünns sogor vun en Drogenkrieg. Un vun en ne’e Generatschoon an Verbrekers, de nich bang dorför is, den Gegner doottoscheten, so de BDK-Lannsvörsitter Jan Reinecke to NDR 90,3. He verlangt düütlich mehr Personal, üm gegen de organiseerte Kriminalität gegenan to gahn. De Binnenbehöörd stellt rut, dat se verleden Johr 40 ne’e Steden inricht hebbt.

