Mangel an Wahnungen

Wokeen in Hamborg en Wahnung söcht, de een ok betahlen kann, de weet, wo keddelig de Laag opstünns is. Dat Problem warrt in ganz Düütschland leger un leger warrn, wohrschaut de Düütsche Mieterbund. In en Ünnersöken is rutkamen, dat totiets so veel Wahnungen fehlen doot as siet 30 Johr nich mehr, see de Präsident vun den Mieterbund Lukas Siebenkotten to de Blääd vun de Funke-Mediengrupp. Sünnerlich dat so veel Minschen hertrecken doot – ok vunwegen den Krieg in de Ukraine – warrt to en noch högere Last för den Wahnungsmarkt, hett de Studie rutfunnen.

