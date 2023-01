Stand: 12.01.2023 09:30 Uhr Ne’e Priesen bi’t Schooleten

In Hamborg warrt dat Schooleten tominnst bet to de Sommerferien eerstmal nich dürer. Dat hett Schoolsenater Ties Rabe künnig maakt. De Schoolbehöörd gifft Stütt: De mehr as 50 Caterers, de de Schoolkantinen belevert, kriegt 60 Cent mehr je Eten. Vun Sommer af an schall dat denn man en ne’e böverste Grenz för de Priesen geven. Un de warrt vun nu 4,15 Euro je Eten op 4,80 Euro hoochsett.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.01.2023 | 09:30 Uhr

