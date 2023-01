Stand: 12.01.2023 09:30 Uhr Hamborg Towers

De Hamborg Towers hebbt al wedder een op de Mütz kregen: In den Basketball-EuroCup hebbt se in Willemsborg gegen den Serienmeister Podgorica ut Montenegro verloren. An’t Enn stünn dat 59 to 87.

