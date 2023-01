Stand: 12.01.2023 09:30 Uhr Tatjana Patitz is doot

Dat düütsche Model Tatjana Patitz is mit 56 Johr an Bostkreevt storven, so ehr Agentin. Patitz is in Hamborg to Welt kamen, güstern morgen in ehr ne’e Heimat Kalifornien dootbleven. Tohoop mit Kolleginnen as Cindy Crawford un Naomi Campbell höör Patitz to de Supermodels, för de dat in de 80er un 90er Johren allerbest leep.

