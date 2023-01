Stand: 11.01.2023 09:30 Uhr Polizei is in Lützerath ankamen

De Laag in Lützerath is keddelig. En Barg Polizisten sünd an’n fröhen Morgen al anreist un staht nu in dat Dörp in Nordrhein-Westfalen. De Polizei Aachen hett vermellt, dat se middewiel dormit anfungen sünd, den Oort intoketeln un sik praat to maken üm em to rümen. In Lützerath schall Bruunköhl afboot warrn. Goot 400 Lüüd, de sik för de Ümwelt insetten doot, ok ut Hamborg, wüllt dat afwennen. De Polizei rekent mit Krawall un dat dat mehrere Weken duern warrt, den Oort free to kriegen.

