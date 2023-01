Stand: 11.01.2023 09:30 Uhr Baerbock in de Ukraine

Blots en poor Stünnen na ehren Besöök is de Grootstadt Charkiw wedder bombardeert worrn. Butenministersch Annalena Baerbock weer de eerste ut’t Kabinett, de na den Oosten vun de Ukraine henreist is, wo opstünns böös dull schaten warrt. Bi ehren Besöök hett se noch mehr Hölp toseggt. In de Tagesthemen in’t Eerste harr de Grönen-Politikerin twoors noch seggt, dat mehr Panzers levert warrn müssen, toseggt hett se dat man nich. Aver de Ukraine wörr geern Leopard-Kampfpanzers hebben.

