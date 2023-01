Stand: 11.01.2023 09:30 Uhr Snacken över Instieg vun Cosco

Cosco will ja in den Hamborger Haven instiegen – dor güng dat güstern ok in den Överseeclub üm. Vun de Kritik an dat Projekt wull Hamborgs Eerste Börgermeister Peter Tschentscher wedder nix weten. In de Schippfohrt is Europa nich afhangig vun Peking, dor wörr ok de Instieg vun Cosco in Hamborg nix an ännern, meen Tschentscher. Man he see ok, dat een vörsichtig ween müss, wat den Hannel in enige Rebeden angeiht. Bi Elektronik- oder Chemieprodukten hangt Europa vun China af, so Tschentscher.

