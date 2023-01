Stand: 11.01.2023 09:30 Uhr Test vun ne’et System för S-Bahnen

In wat för en Wagen vun en S-Bahn kriggt een noch en fre’en Platz to sitten? Dat köönt Fohrgäst nu an de Hamborger S-Bahnstatschoon Berliner Tor sehn. En Bildschirm över den Bahnstieg wiest in de Klören root, geel un gröön, wo vull oder leddig de Wagens sünd. Bet Enn März wüllt se eerstmal 16 Bahnhööv mit düt System utstafferen. Wenn dat goot löppt, denn schüllt all S-Bahnstatschonen düsse Tafeln kriegen.

