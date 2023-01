Stand: 11.01.2023 09:30 Uhr Ne’e Baas an’t UKE

Dat Universitätskrankenhuus Eppendörp hett en ne’en Baas. Christian Gerloff is güstern vörstellt worrn. De 59-Jöhrige arbeid al siet 16 Johr in’t UKE. En grote Opgaav süht Gerloff dorin, Fachpersonaal to finnen. Dorför mööt de Grundlagen un de Rahmen för de Arbeit stimmen, man ok Fachlüüd ut’t Butenland weern nödig, see Gerloff in’t NDR Hamborg Journal.

