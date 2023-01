Stand: 11.01.2023 09:30 Uhr Füer in’n Kreis Pinnbarg

Groten Insatz ok för de Hamborger Füerwehr: In Bönningstedt in’n Kreis Pinnbarg is güstern Avend en grote Hall op dat Flach vun en Golfclub heel un deel utbrennt. 200 Hölpslüüd ut den Kreis Pinnbarg un Hamborg weern togang un hebbt versöcht dat Füer doot to kriegen. Man vunwegen den Wind un de langen Släuch, de nödig weern, weer dat nich so licht to.

