Stand: 10.01.2023 09:30 Uhr Angreep op Hölpers

Ümmer öfter gifft dat Gewalt gegen Polizisten un Hölperslüüd– nu graad eerst an Silvester. Wo de Angrepers herkaamt, dat weer nich de Punkt. Dat hett de Polizeipräsident Ralf Martin Meyer in‘t NDR Hamborg Journal seggt. He meent, dat weer dat Mackertum vun junge Lüüd, de ok keen Grenzen mehr kennen dään. Rund 100 Mal in’t Johr mutt Mayer Kollegen anropen, de to Schaden kamen sünd.

