Stand: 10.01.2023 09:30 Uhr Geflögelpest

Vun vundaag af an mutt Fedderveeh in Hamborg in'n Stall blieven. Dat heet: Höhner, Göös, Papageien – all mööt binnen sien. En Tuun oder Volieer in Goorn, dat langt nich mehr. Grund is de Geflögelpest, de hooch anstekend is. Bet nu hebbt se in de Stadt ölven Fäll nawiest. Wokeen nu dode Vagels finnen deit, de schall de Deerten nich anfaten un de Behöörden Bescheed seggen.

