Stand: 10.01.2023 09:30 Uhr Schaden dörch Naturgewalt

Naturkatastrophen hebbt in’t verleden Johr all tohoop en Schaden vun rund 270 Milliarden Dollar anricht. Dat hett de Trüchversekerer Münchner Rück künnigt maakt. Dat is mehr as de Snitt vun de verleden 5 Johr. An'n düersten in 2022 weer de Hurrikan Ian in de USA. In Europa hebbt in’t verleden Johr vele Bränn dörch Hitt un Dröögnis un Hagelstöörm för Schaden sorgt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 10.01.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch