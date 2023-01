Stand: 09.01.2023 09:30 Uhr Patenschopen för Iraner

In Hamborg kämpft jümmer mehr Raathuus-Politikers för de Rechten vun Minschen, de in'n Iran in't Kaschott sitt. Wat NDR 90,3 weet, övernehmt se ok polit'sche Patenschopen för Minschen, de för de Freeheit op de Straat gahn sünd un dorüm nu achter Trallen sitt. Een vun de eersten weer de Lannsvörsittersch vun de Grönen, Maryam Blumenthal. Ok dörch ehrn Insatz hebbt se de Hinrichten vun en jungen Mann eerstmal utsett.

