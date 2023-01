Stand: 09.01.2023 09:30 Uhr Arger wegen Polizei-Insatz gegen Klima-Aktivisten

En Insatz vun de Polizei Hamborg gegen Klima-Aktivisten sorgt för Arger bi Gröne un Linke in’t Raathuus. De Polizei harr en Reisebus över Stünnen fasthollen, wieldat de Staatsschutz - wat he sülvst seggt- mit Straaftaten reekt hett. An Boord weern bummelig 50 Aktivistinnen un Aktivisten, de in Lützerath in Noordrhien-Westfalen gegen dat Rümen vun’t Dörp för den Bruunkohle-Dagbo op de Straat gahn wullen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 09.01.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch