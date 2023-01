Stand: 09.01.2023 09:30 Uhr Brasilien: Storm op't Parlament

Opstänn in Brasilien: Radikale Anhängers vun Ex-Präsident Jair Bolsonaro hebbt dat Regerensviddel un de Hauptstadt Brasília störmt. För’n korte Tiet kunnen se dat Parlament, den Böversten Gerichtshoff un den Regerenssitt ünner jemehr Kuntrull bringen. De Szenen in Brasília erinnert an de Krawallen bi't Kapitol in Washington vör meist akkraat twee Johr.

