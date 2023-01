Stand: 09.01.2023 09:30 Uhr Düre PCR Tests

De Corona-Pandemie hett uns'n Barg Geld köst. - Un af un an ok düütlich to veel. Ne'et Bispeel sünd de PCR-Tests. Dat is bi Recherchen vun NDR, WDR un de Süüdüütsche Zeitung rutsuert. Se wiest, dat Vertreders vun de Dokters mit de Krankenkassen bannig hoge Priesen uthannelt hebbt. Bi Recherchen is rutkamen, dor harr en sik woll en Bedrag in Milliardenhöögde sporen kunnt.

